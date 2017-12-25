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Газированные напитки могут убивать - ученые

Вчера, 18:24

Газированная вода, являющаяся в современном мире популярным напитком, способна провоцировать опасные заболевания, которые в свою очередь могут закончиться смертью. Об этом говорится в докладе Европейской ассоциации проблем ожирения, опубликованном на днях.

Если верить данным объединения, в период с 2013 по 2015 годы, в Еровпе было проведено исследование на предмет установления вредной составляющей газировки. По его итогам стало известно, что в популярном напитке содержится большая концентрация так называемых пустых калорий. Частое употребление такой продукции приводит к развитию тяжёлых форм ожирения, а те в свою очередь провоцируют заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Также существует большая вероятность образования внесосудистого накопления жидкости, что становится причиной внезапной остановки сердца.

Ранее мы писали, что учёные выяснили влияние алкоголя на организм мужчин.


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