Водитель запечатлел НЛО на трассе Новокузнецк-Бийск

Вчера, 19:26

Во время поездки на автомобиле по трассе Новокузнецк – Бийск, водитель заметил в небе непонятное пятно, чем-то напоминающее НЛО.

Мобильный репортер решил заснять данный объект на камеру видеорегистратора в своем автомобиле.

На видеозаписи заметно, что НЛО сопровождало местного жителя на протяжении нескольких секунд, а затем исчезло загадочным образом. Причину данного явления мужчина назвать не может. Заснятый видеоролик опубликовали в Интернете, после просмотра которого публика разделилась. Ряд пользователей склоняется к тому, что никакого НЛО там нет, а пятно – всего лишь помехи, появившиеся в результате нарушений в функционировании видеорегистратора. Другая часть пользователей утверждают, что мужчине удалось запечатлеть настоящий инопланетный летающий объект.