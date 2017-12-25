VistaNews.ru


Водитель запечатлел НЛО на трассе Новокузнецк-Бийск

Вчера, 19:26

Во время поездки на автомобиле по трассе Новокузнецк – Бийск, водитель заметил в небе непонятное пятно, чем-то напоминающее НЛО.

Мобильный репортер решил заснять данный объект на камеру видеорегистратора в своем автомобиле.

На видеозаписи заметно, что НЛО сопровождало местного жителя на протяжении нескольких секунд, а затем исчезло загадочным образом. Причину данного явления мужчина назвать не может. Заснятый видеоролик опубликовали в Интернете, после просмотра которого публика разделилась. Ряд пользователей склоняется к тому, что никакого НЛО там нет, а пятно – всего лишь помехи, появившиеся в результате нарушений в функционировании видеорегистратора. Другая часть пользователей утверждают, что мужчине удалось запечатлеть настоящий инопланетный летающий объект.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.