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Древняя ракушка обнаружена учеными на Марсе

Вчера, 16:50

Древняя ракушка обнаружена учеными на Марсе. Такая находка свидетельствует о возможной жизни на планете.

Ученые постоянно занимаются исследованием Марса, специалисты не оставляют возможности обнаружить на планете доказательства присутствия живых существ. Некоторые находки, которые были обнаружены на планете ранее, свидетельствуют о возможной обитаемости Марса.

Так, последней находкой на планете стала древняя ракушка, длина которой составила около двух дюймов. На снимках, которые были получены при помощи космического телескопа видно, что на месте обнаружения ракушки поверхность изрыта, а ракушка словно выкатилась из мокрой земли. Такая находка дает ученым надежду на то, что на планете ранее существовала жизнь.

Специалисты NASA ознакомились с результатами данного исследования, но пока не относятся к ним всерьез. Почему обнаруженная на Марсе ракушка не воспринимается в космическом ведомстве как научный факт, пока неизвестно.

Напомним, что в последние несколько лет к Красной планете внимание ученых повышенное.


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