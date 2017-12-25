В Британии заметили НЛО в виде «Тысячелетнего сокола» из «Звёздных войн»

Вчера, 20:00

Жители Великобритании были поражены, когда смогли в живую увидеть знаменитый космический корабль «Тысячелетнего сокола» из серии фильмов о «Звёздных войнах». Уфологи уже стали изучать объект, который пролетел в небе.

В Англии на территории графства Дарем местные жители были шокированы, когда своими глазами увидели НЛО, который в точности копирует корабль «Тысячелетнего сокола» из популярного фильма «Звёздные войны». Британским журналистам одна из очевидцев Кристина Искандер, которой 57 лет, рассказала, что смогла даже сфотографировать удивительный объект.

Снимки уже отправили на анализ исследователям НЛО. Напомним, что впервые «Тысячелетний сокол» был показан в фильме «Звёздные войны» в 1977 году. Пилотом корабля был Хан Соло и его помощник Чубакка.