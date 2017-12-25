Психоз и агрессия: Секс является худшим подарком к Новому 2018 году

Вчера, 18:08

Что нужно делать, чтобы сохранить интерес к сексу?

В длительных семейных отношениях секс часто отодвигается на второй план, становится скучным, обязанным, однообразным. Текущие проблемы, обыденность, стрессы, привычка друг к другу могут привести не только к отсутствию секса в семейной жизни, но и разрушить отношения. Причиной того, что интимная близость теряет свое качество для семейных пар, во многих случаях является восприятие ее, как бытового процесса, например, уборка квартиры или приготовление обеда.

Ученые отмечают, что многие пары после нескольких лет семейной жизни приступают к интимной близости все реже, в конечном счете преподнося его своей супруге/супругу в качестве подарка на какой-то праздник. По мнению специалистов, такой секс способен вызвать нервозность, агрессию и отвращение кого-то из супругов.

Чтобы такого не произошло, семейные психологи советуют супругам уделять сексу больше внимания и времени, и не позволять обыденным проблемам влиять на его качество и количество. Приступать к интимной близости необходимо ежедневно, пробовать новое, экспериментировать. Также, сохранить интерес к сексу поможет спонтанность, необычная обстановка дома. Тут мужчине и женщине необходимо проявить фантазию.

Согласно опросу, большинство семейных пар считают секс худшим подарком на праздники. Разбудить интерес супругов к интимной близости поможет смена обстановки. На праздники или выходные можно выехать в незнакомое место, посетить другой город или арендовать на пару дней квартиру, где никто не будет мешать. Такие простые способы сохранят желание и интерес друг к другу, что обязательно скажется на семейных отношениях в целом.

Есть много способов романтично встретить Новый год вдвоем, но специалисты советуют не ждать праздников, а делать их самостоятельно каждый день. Это же касается подарков и сюрпризов. Безусловно в новогоднюю ночь елка, гирлянды и шампанское настраивают на особый лад, дарят особенное настроение, но в обычный будний день супруги также могут выпить вино, записать цели на будущее, и уделять другу другу больше внимания. Главным условием является отсутствие телевизора и интернета. Согласно исследованию, эти два фактора являются основными причинами охлаждения супругов друг к другу, так как оказывают более негативное воздействие на психику, нежели стрессы и бытовые проблемы.