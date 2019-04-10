Боги из созвездия Ориона: На территории плато Наска обнаружены мумии пришельцев

Вчера, 23:34

В третьем тысячелетии до новой эры эти останки принадлежали живому существу, уверены ученые. Компьютерная томография показала, что это точно не изваяние.

Пустыня Наска – одно из самых загадочных мест планеты. Исследователи постоянно находят на этом высокогорном плато доказательства правдивости легенд местных племен, в которых говорится о том, что предками индейцев были боги из созвездия Ориона. Давным-давно они прилетели на Землю, создали людей и научили их обрабатывать землю, пасти скот, а избранные получили знания по астрономии, математике и медицине. Взамен индейцы, поклонялись своим создателям и когда пришло время, с почестями похоронили тех, кто не захотел возвращаться к звездам. Это одна из самых популярных теорий, которая объясняет крошечные мумии, гигантские рисунки, странные сооружения и лестницы в глухие скалы.

Недавно ученые обнаружили еще одну странность – трехпалые мумии неизвестных гуманоидов. Тела мумий не вызывают особых вопросов. Рост особи при жизни мог составлять примерно 170 см, голова вытянута назад, нос очень маленький, а вместо ушей две крошечные дырки. Другое дело конечности. На каждой три очень длинных пальца, как будто ими за что-то цеплялись. Сомнений в том, что мумия была живым существом отпали после радиоуглеродного анализа и тщательного обследования. МРТ показал, что внутри сохранились кости и внутренние органы. Ученые надеются, что анализ ДНК сохранившейся ткани позволить узнать, кем было при жизни это существо и выяснить его происхождение.

Среди обнаруживших мумии отмечается американский уфолог Джейми Моссен. Он убежден, что на территории плато Наска обнаружены мумии настоящих пришельцев. Вероятно, тело принадлежит расе древних индейских богов, которых забальзамировали и похоронили так, как они сами завещали. Такого же мнения придерживается конспиролог из России Вадим Чернобров, который много лет посвятил изучению артефактов Наска.

Портит историю только один прискорбный факт. Джейми Моссен прославился на весь мир своей грандиозной фальсификацией – три года назад он выдавал за останки инопланетного гостя мумию 2-хлетнего ребенка, поэтому ценность находки сейчас под большим вопросом. Однако, ученые надеются, что анализ ДНК докажет внеземное происхождение найденной мумии.