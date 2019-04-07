«Рита Кардашьян»: Фанаты уличили Дакоту в пластике

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Скрыть видимые изменения как оказалось не так то просто. Поклонники сразу заметили подвох.

Рита Дакота, по мнению пользователей сети, недавно прибегла к услугам пластической хирургии. Фанаты заметили, что фигура артистки с недавних пор претерпела заметные изменения: у неё в короткий срок появился подтянутый животик и увеличилась часть тела, которой прославилась Ким Кардашьян. По мнению поклонников, практически нереально за столь короткий отрывок времени изменить свое тело настолько, занимаясь только физическими упражнениями, не пользуясь помощью пластических хирургов.

Разумеется тут же посыпались комментарии от фанатов Дакоты. «Рита Кардашьян», «Решила стать такой как Ким?», «Все таки решилась на операцию?», «Что ты с собой сделала?», «Стала какая то искусственная...», - буквально уличили Дакоту в пластике ее же фанаты.

Не у всех получается избавиться от ненавистной жировой прослойки в области живота и бедер с помощью тренировок и правильного питания. Многие звезды не желают мириться с такой несправедливостью и собственными недостатками на пути к идеальному телу, нередко обращаются к пластическим хирургам и прибегают к липосакции. Наиболее эффективной методикой липосакции эксперты считают именно body-скульптурирование.

Вероятно, что именно этому виду изменения тела отдала свое предпочтение Рита, потому как именно при помощи этой технологии хирурги «вытачивают» красивые изгибы и округлости, тем самым придавая телу желаемую форму.

Ранее девушка уже заявляла о своем желании изменить свою внешность с помощью пластической хирургии, видимо она все таки решила сдержать слово и отправилась под нож хирурга.