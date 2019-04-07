«Телеграм не спасет»: сотовые операторы отключат мобильный интернет на день рождения Рунета

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МТС, Мегафон, Билайн и Tele2 7 апреля могут повторить «тест-драйв» одного из законопроектов «пакета Клишаса», самого громкого и бурно обсуждаемого в российском интернете.

«Пакет Клишаса» за недолгое время стал одним из самых «скандальных» пакетом законопроектов, обогнав даже «пакет Яровой». Член СФ Андрей Клишас выступил с инициативой трех законопроектов: закон «об оскорблении власти», «о фейк ньюс» и «об автономном интернете». Первые два уже вступили в силу 29 марта, пришел черед третьего.

«Закон об автономном интернете» предусматривает ограничение российского интернета от мирового путем блокировок через интернет-операторов и операторов мобильной сети. По данным издания AKKet, первый тест-драйв прошел «втихую» на территории Москвы и Московской области несколько дней назад. Сделано это было для того, что бы посмотреть на реакцию людей, а также проверить, являются все еще альтернативой интернету, звонки и СМС.

Немудрено, что за последние несколько дней, на интернет-платформах для обсуждения появилось очень много жалоб на «перебойность интернета». «Тест» носил скорее социологический характер.

Сейчас же, по данным того же СМИ, подобное ждет всю Россию. На территории РФ отключится мобильный интернет. Отключение будет постепенное, начиная с 6 апреля, кануна дня рождения Рунета. Собственно, именно из-за «праздника» и ожидается, что выбраны будут эти даты для проверки жизнеспособности Рунета.

«Телеграм не спасет, - оценивают ситуацию IT-специалисты, - РКН получил полную свободу, и блокировки происходят на более высоком уровне»

Однако отключены будут сайты, не входящие в понятие «Рунет», что более логично, чем первый «тест-драйв».

Под видом проверки жизнеспособности телефонных звонков и СМС, может выполняться государственный заказ, от вышестоящих людей, надавивших на наиболее влиятельных сотовых операторов.