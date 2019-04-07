«Боже, храни Ксюшу»: Лысеющая Собчак может попасть в «психушку» из-за скандала с Волчоковой - сеть

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«Бесконечный стресс ее съедает, уже волосы выпадать начали», - пользователи сети уверены, что из-за проблем в жизни психика женщины может расшататься и она попадет к людям в белых халатах.

Собчак – одна из самых обсуждаемых женщин в России, причем в негативном ключе про нее говорят чаще, чем в позитивном. Естественно, это не могло не сказаться на моральном и физическом состоянии Ксении.

Нашумевший скандал с Волочковой так же мог сыграть свою роль в психоэмоциональном состоянии телеведущей. Женщины знатно потрепали друг другу нервы, выясняя отношения. Пользователи сети уверены, что именно этот инцидент может стать последним на пути Ксении в «психушку».

Мало кто из людей способен переживать такое большое количество стрессов, как Собчак. Она вынуждена терпеть нападки огромного количества людей ежедневно. Именно поэтому пользователи сети считают, что по Ксюше уже «психушка плачет».

В своих Stories Instagram Собчак выкладывает различные снимки и записи, среди которых сейчас стали все чаще мелькать фотографии Ксении в платках и головных уборах. Внешний вид женщины оставляет желать лучшего – телеведущая чаще всего выглядит бледной и исхудавшей. Пользователи сети решили, что Собчак может начать лысеть из-за постоянных стрессов и развода.

«Прячет голову», - из-за многочисленных стрессов у девушки и в правду могла развиться какая-то болезнь, связанная с потерей «шевелюры», к тому же на фоне этого у нее также могла расшататься психика. Для публичной личности внешний вид всегда играет одну из главнейших ролей, следовательно, Ксения, может тщательно скрывать данную проблему от назойливых глаз.

Пользователи интернета бурно обсуждают сложившуюся ситуацию. Многие считают, что своими «грязными грешками» Ксения заслужила такой исход событий для себя. Некоторые все же надеются, что проблемы со здоровьем Собчак не окажутся серьезными и надеются на скорейшее выздоровление телеведущей. «Боже, храни Ксюшу», - комментируют ситуацию пользователи сети.