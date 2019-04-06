Лазарев не балует: Ани Лорак в платье 11-летней давности стала посмешищем в Instagram

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Певица публично опозорилась платьем, в которым выступала ещё на «Евровидении-2008».

40-летняя Ани Лорак в личном микроблоге в Instagram опубликовала «сторис» со своего недавнего выступления, однако совсем не порадовала фанатов. Внимательные интернет-пользователи обнаружили, что на концерт Каролина надела платье 11-летней давности, в котором выступала ещё в качестве конкурсантки от Украины на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2008 году. Хейтеры назвали артистку, которая экономит и донашивает старые концертные костюмы посмешищем.

Также интернет-пользователи, которые верят в роман между Сергеем Лазаревым и украинской артисткой, заявили, что певец совсем не балует свою возможную невесту. При этом не исключено, что на Каролине был и другой наряд, который очень похож с 2008 года. Тогда непонятно, почему за 11 лет стиль Лорак совсем не изменился и она продолжает «плясать» в однотипных платьях.