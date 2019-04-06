Бузовой наука: Барановская из-за «липового» розыгрыша рискует сесть за решетку

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Известная телеведущая пригласила фанатов принять участие в масштабном розыгрыше.

В последнее время звёзды активно разыгрывают дорогие призы среди своих подписчиков и Юлия Барановская — не исключение. В соцсети телеведущая опубликовала ролик, где пригласила фанатов принять участие в гиве, где, помимо незначительных призов, разыграет автомобиль стоимостью в 1 миллион рублей за подписку в соцсети. Примечательно, что на фоне череды неудачных конкурсов от других артистов подписчики буквально перестали верить в правдивость розыгрышей, обвиняя в комментариях Барановскую за очередную ложь для фанатов.

Как бы там не было, а по «науке» Ольги Бузовой, Юлия из-за «липового» розыгрыша рискует сесть за решетку. Напомним, не так давно на Ольгу подали в суд за подобный конкурс. Тогда певицу обвинили в «кидалове», как участников, так и спонсоров конкурса. К тому же, после розыгрышей автомобилей от блогеров реакция фанатов накалена и сейчас Барановская рискует не только попасть в судебные разбирательства, но и окончательно потерять «любовь» подписчиков.