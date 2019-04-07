«Отстань от семьи!»: Богомолов заплатил Виторгану за Собчак ради спокойной жизни с Ксенией - сеть

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В сети обсуждается, что крупную сумму денег заплатил нынешний любовник Ксении Собчак её бывшему мужу, благодаря которой Максим больше не лезет в их личную жизнь.

Распад семьи уже долгое время обсуждается в соцсетях подписчиками, однако пара осталась в дружественных отношениях ради благополучия сына. Сейчас в сети обсуждается открытый роман Ксении Собчак с режиссёром Константином Богомоловым.

Напомним, что уже довольно давно по сети «гуляет» видеозапись, где бывший возлюбленный Ксении Максим Виторган подрался с её нынешним «любовником» Константином Богомоловым. Ксения никак не хотела комментировать данный инцидент, но также уже и не отрицает свой роман с режиссёром.

В последнее время Ксения и Максим вообще никак не контактирует, он на гастролях, она полностью поглощена работой, он даже перестал так часто видеться с Платоном. Что-то всё-таки не даёт успокоится фанатам, которые постоянно пишут комментарии под новыми публикациями бывших супругов.

Пользователи предположили, что Богомолов заплатил Виторгану за Собчак ради спокойной жизни с Ксенией и построение новой семьи, называя всё фразой «Отстань от семьи!», чтобы он не мешался, что сейчас и происходит.

Максим никак не лезет в их личную жизнь, хотя бдительные фанаты видят его переживания из-за расставания с Ксенией. Например, в последнем опубликованном видео в истории instagram Виторган сидит с грустным лицом, на котором написал «образование пустоты». Именно это спровоцировало сеть на мысли о депрессивном состоянии Максима.



