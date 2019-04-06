«Выпрями спину!»: У Рудковской могут быть серьезные проблемы с позвоночником

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Эксперты всерьез опасаются за здоровье телеведущей.

На мероприятии в честь премии «zharatv» Яна Рудковская появилась, чтобы поддержать Диму Билана. Фанаты обеспокоены состоянием здоровья Яны, по их предположению, у девушки серьезные проблемы с позвоночником, которые она тщательно скрывает.

«Осанка и в целом подача себя оставляет желать лучшего», «Выпрями спину», «Следи за осанкой», «Ножки хорошенькие, но мотаешься как маятник туда, сюда. Нужно поучиться позировать», «Спина болит?», «Яна, у тебя с позвоночником проблемы??», «Нервно-эпилептические движения ни к чему..», - отмечают пользователи Instagram.

Стоит заметить, что Рудковская всегда тщательно следила как за своим здоровьем, так и за здоровьем своих близких. Хотя Яне уже не раз говорили о том, что ее любовь к трудоголизму может сыграть с ней плохую шутку. По мнению экспертов, у Рудковской могут быть серьезные проблемы с позвоночником, если она пустит ситуацию на самотек, это только усугубит уже имеющиеся проблемы.

Кроме «запущенного» здоровья, фанаты отметили, что Рудковская прогадала с нарядом. Выглядит он мешковато, да и по фигуре сел крайне ужасно. «Черное и бесформенное, зато на лямках»,- отметили пользователи сети. Также поклонники отметили, что в своем возрасте она могла бы одеваться более сдержанно.

Наряд она выбрала крайне неудачный, что только подчеркнуло испорченную осанку. Обычно неподражаемая и утонченная Яна, которая всегда выглядит неотразимо явилась в весьма необычном платье. Ее появление вызвало бурный интерес среди подписчиков. Некоторые пользователи социальных сетей просто обомлели. Они не ожидали, что наряд человека с изысканным вкусом будет выглядеть настолько странно и нелепо.