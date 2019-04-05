«Глаза на лоб полезли»: Лазарев и Лорак сообщили о предстоящей свадьбе Киркорову – фанаты

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На премии «Жара» певица сделала шокирующее признание поп-королю, уверены поклонники.

Сегодня вечером проходит вручение музыкальной премии «Жара», и на церемонию приехали многие звезды шоу-бизнеса. Среди всех прочих был и участник «Евровидения» от России певец Сергей Лазарев. Однако не только видео с красной дорожки появилось в аккаунте артиста, также он опубликовал небольшой ролик уже с самой церемонии. На видео артист запечатлел очень удивленное лицо Филиппа Киркоров, пока сидящая рядом с Лазаревым Лорак ему о чем-то рассказывала.

Некоторые фанаты, увидевшие этот ролик, трактовали его по-своему. К примеру, согласно одной из версий, у поп-короля «глаза на лоб полезли» из-за того, что Лазарев и Лорак сообщили Киркорову о своей предстоящей свадьбе.

К слову, поклонники Лазарева и Лорак давно считают, что те находятся в романтических отношениях. Более того певице в последнее время приписывают беременность от ее «тайного любовника». Сами звезды эту тему комментировать отказываются.