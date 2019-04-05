«Опять дуристика»: ТНТ продолжает рекламировать «аферистов» под видом экстрасенсов – сеть

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После масштабного разоблачения магов и чародеев на федеральном канале, многие россияне возненавидели все мистические передачи.

В этом году на федеральном канале Россия 1 вышла серия уникальных документальных фильмов от журналиста Бориса Соболева, которые получили название «Идущие к черту». Фильмы представляют из себя расследование на тему существования экстрасенсов в России, итогам которого стал вполне однозначный ответ – аферисты и мошенники очень сильно называются, притворяясь волшебниками и колдунами.

Но, вот, шумиха вокруг скандала с расследованием немного улеглась, а ТНТ презентовал уже «Школу экстрасенсов». Однако Сеть и ее пользователи восприняли это проект крайне неблагосклонно.

«Опять дуристика», - заключают комментаторы под видео с анонсом новой передачи. Теперь многие из бывших поклонников мистических передач уверены, что ТНТ продолжает рекламировать «аферистов» под видом экстрасенсов. Зачем? В фильмах Соболева уже был дан на этот вопрос ответ – ради огромной суммы прибыли, исчисляющейся миллионами и рублей, и долларов.