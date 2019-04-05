Нибиру захватывает Солнце: Планета Х устроила в Москве масштабное световое шоу

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Под носом у «Роскосмоса» Планета Х прикинулась гало и окружило Светило огромным зловещим ореолом, как перед Апокалипсисом.

Вместо того, чтобы искать разумную жизнь в далеком космосе, ученым следовало бы внимательнее присмотреться к тому, что творится прямо в небе над Россией. Сегодня в соцсетях снова появились кадры необычного явления в Москве. На них запечатлено масштабное световое шоу, которое предположительно устроила «звезда смерти». Одни пользователи идентифицировали как гало, а другим показалось, что это может быть Планета Х. Стоит отметить, что произошло это всего через два дня после того, к в Сеть попали фото из Подмосковья, на которых было видно сразу два Солнца, что дало повод предполагать, что Нибиру захватывает Солнце.

На новом снимке вокруг Солнца действительно наблюдается четко выраженных ореол, который вполне соответствует определению «солнечное гало», с той только разницей, как заметили некоторые юзеры, что для гало слишком тепло. Кроме этого ореола, в его нижней точке есть странный светящийся объект, не уступающий яркости самому Солнцу. Возможно это какой-то летательный аппарат, поверхность которого случайно «поймала» солнечный свет и блики его выдали.

Пока ученые так и не смогли представить человечеству убедительные аргументы в пользу того, что инопланетяне не посещали Землю и Нибиру не существует, поэтому новые гипотезы о пришельцах, неизвестных мирах и предвестниках Апокалипсиса появляются каждый день, который, как отмечают конспорологи, может произойти именно на Пусху 28 апреля, причем Нибиру и Солнце будут играть в этой трагедии главные роли.