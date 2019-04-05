«Флагман за полцены»: Мошенники в сети торгуют подделками Samsung Galaxy S8, выдавая за оригинал со скидкой

Сегодня, 18:20

Покупателю-пенсионеру интернет-магазин за 9 тысяч рублей продал фейковый смартфон Samsung, кустарно собранный в Китае.

Россияне давно привыкли к развитию технологий и интернета, онлайн-покупки для населения уже стали привычным делом. К сожалению, это стало своего рода толчком к развитию новой сферы мошенничества. Из-за низкой раскрываемости афер в сети злоумышленники чувствуют себя здесь как «рыба в воде». При этом способы обмана россиян в интернете с каждым днём становятся всё изощрённее.

Если ранее аферисты под видом продавцов техники часто «продавали воздух», получая 100-процентную предоплату от доверчивых граждан, то теперь злоумышленники уже продают вполне реальный товар. Правда, качество его вызываает большие сомнения.

Так, накануне стало известно, что в сети торгуют подделками Samsung Galaxy S8, выдавая за оригинал с огромной скидкой. Мужчина рассказал на портале Pikabu, как его знакомый стал жертвой мошенников, представившихся интернет-магазином электроники под названием «Грант-Ньют». Пенсионеру продали флагман 2017 года за 9 тысяч рублей при реальной цене в более 20 тысяч.

В сети продавец объяснил, что оригинал флагмана за полцены он продает по большой скидке. На деле же оказалось, что вместо Samsung Galaxy S8 покупатель получил дешёвую китайскую реплику. Автор поста объяснил, что аппарат по своим характеристикам похож на смартфон 2014 года низкой ценовой категории и даже близко не тянет на флагман Samsung.

Стоит отметить, что информации о компании или индивидуальном предпринимателе, аффилированном с названием «Грант-Ньют», в открытых источниках найти не представляется возможным. Вместе с тем в сети есть ряд негативных отзывов об интернет магазине с таким названием, где покупатели жалуются на продажу некачественного товара под видом оригинальной брендовой продукции.