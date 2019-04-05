«Новый Волоколамск?»: В Свердловской области жители боятся открывать окна из-за вони с мусорного полигона

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В квартирах горожан из-за ощущения помойки уже заводятся крысы.

Год назад Подмосковье и всю Россию взбудоражила новость об экологическом бедствии под Волоколамском, где из-за отравления неизвестным газом пострадали дети и взрослые. Местные жители обвиняли в случившемся близлежащий мусорный полигон «Ядрово», не раз уличённый в нарушениях экологических норм. И хотя суд не признал вину предприятия, многие убеждены, что именно свалка стала причиной ухудшения условий для жизни населения и отравления десятков школьников.

На этом фоне жители многих городов России начали бить тревогу из-за находящихся поблизости с населёнными пунктами полигонов. В частности, недовольство мусорной реформой проявляют жители города Серов Свердловской области. В социальных сетях горожане жалуются на невыносимый запах и антисанитарию в округе. Дошло до того, что местные жители просто боятся открывать окна из-за вони с мусорного полигона.

Так, в частности, в местном сообществе «Подслушано в Серове» жительница города сегодня сообщила, что ночью ощутила резкий запах, открыв с вечера окна. «…в доме стоит страшный запах, пахнет ужасной помойкой…», - жалуется женщина. При этом она недоумевает, почему вынуждена платить коммунальщикам несметные цены за вывоз мусора, если помойка всё равно фактически у неё дома.

В комментариях прочие жители Серова подтверждают наличие проблемы в других частях города. При этом некоторые пользователи пишут, что неприятный запах помойки из окна – мелочь в сравнении с паразитами, идущими на этот самый запах в квартиры. Одна из участниц обсуждения опубликовала фото крысы, которая поселилась у неё на балконе после обострения мусорной проблемы в городе. Неужели в Свердловской области намечается новый Волоколамск и сколько ещё таких «Ядрово» может быть по всей России?