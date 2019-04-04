«Будущий президент Украины»: Киркоров публично поддержал Зеленского

Вчера, 21:59

Поп-король не скрывает своей близкой дружбы с известным украинским артистом.

Задолго до начала конфликта на юго-востоке Украины российский и украинский шоу-бизнес представляли из себя единый сплав, ведь каждая из звезд не боялась ехать в соседнюю страну, за этим не следовало всеобщее осуждение от соотечественников. В те времена на экранах СНГ появилась кинофраншиза «Любовь в большом городе», в которой принимали участие Владимир Зеленский, Филипп Киркоров, Вера Брежнева и другие знаменитости. Естественно, общая работа сдружила как минимум двоих из них – Зеленского и Киркорова, поэтому когда Павел Воля опубликовал отрывок из общего клипа с поп-королем времен «Любви в большом городе», артист и не постеснялся предаться воспоминаниями.

«Было дело, а Будущий Президент Украины в том же 2009 блистательно играл в нашей замечательной саге о «Любви в Большом Городе», да и не только», - написал Киркоров в комментариях под отрывком из клипа. Как видно, артист уж не скрывает близкой дружбы со знаменитым украинским комиком и фактически открыто поддержал его кандидатуру на пост президента соседней страны. Это определенно может помочь Зеленскому, так как теперь поклонники Киркорова из Украины с большим рвением поддержат его фаворита во время второго тура выборов.