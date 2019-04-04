«Няша-стесняша и стриптизер»: Тарзан не смог устоять перед умной и красивой Асмус – Соцсети

Вчера, 22:50

Муж Королевой уже давно и недвусмысленно ухаживает за супругой Харламова, считают поклонники.

Актриса и звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус редко позиционирует себя, как читающего человека, но сегодня сделала исключение и прорекламировала литературный труд своего знакомого. Поклонники звезды в который раз поражаются, что звезде идет абсолютно все, и даже с непримечательной книгой в руках она выглядит очень органично и мило. «Няша-стеснясняша с книжечкой», - так охарактеризовал это фото Асмус один из ее фолловеров, однако заметил еще один немаловажный факт.

Пользователь соцсети увидел, что стриптизер и муж Наташи Королевой Тарзан тоже не смог устоять перед умной и красивой актрисой, и, возможно, именно поэтому лайкает все ее фото. К слову, старшему поколению это сложно понять, но именно посредством лайков в социальных сетях в двадцать первом веке мужчины и женщины ухаживают друг за другом. Внимание и оценки «мне нравится» в соцсетях ценятся почти так же, как и внимание в реальной жизни, поэтому поклонники Асмус и думают, что Тарзан «положил глаз» на актрису. Сама она тоже подписана на мужа Королевой, но стриптизер вниманием Асмус пока не сильно избалован – она даже не оценила его последнее фото с голым телом.