«Аннушка уже разлила масло»: Неисправная дверь в трамвае Самары угрожает жизни пассажиров

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Горожане «ткнули носом» в проблему аварийного транспорта мэра Лапушкину, Департамент транспорта и ТТУ.

Как наследие советского времени нашей стране достались система троллейбусно-трамвайного транспорта. Некогда прекрасные и величественные, ими пользовалось все население. Но с течением времени все приходит в упадок, и «рогатые» извозчики не исключение. Как говорится в книге Булгакова, «Аннушка уже разлила масло», а с такой неисправной дверью всякое может быть.

На примере самарского трамвая можно понять, насколько сильно износилась система. Горожане поделились фото, на которых отчетливо видны все неисправности: отсутствует отопление в вагонах, грязные сиденья, стекла. В неисправная дверь в трамвае и вовсе угрожает жизни пассажиров. Ведь в любой момент она может открыться полностью и человек выпадет на проезжую часть под колеса другого автотранспорта.

Подписчики сетуют на то, что транспортное управление должно было давно списать вышедший из эксплуатации транспорт, однако, до сих пор ничего сделано не было.

А Трамвайно-троллейбусное управление лишь отметило, что вопиющий случай взят на рассмотрение. Однако, жители Самары не уверены, что положение дел хоть немного изменится.