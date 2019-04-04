«Почта России отдыхает»: В Питере проблемы гололеда вместо администрации решает весна

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На январские жалобы жителей культурной столицы о гололеде чиновники отвечают почему-то в апреле, когда проблема, собственно, решена сама собой.

Стало известно, что жительница Петербурга в январе пожаловалась на лёд на остановке. В апреле ей ответили, что проблема решена. В принципе, правительство утверждает верно, но возникают вопросы, почему в Питере проблемы гололеда вместо администрации решает весна, а также сама Наталья, которая жаловалась в мэрию, заметила, что зимой коммунальные службы тоже пытались бороться со льдом, но делали это выборочно.

Подобную ситуацию можно заметить практически повсеместно и если уж во второй столице России это делается достаточно халатно, то чего и говорить о пригородных поселениях. Тем более, что администрация явно показывает свое нежелание решать проблемы, а просто «отпускает ситуацию» и ждет, когда они решатся сами собой, как и произошло со льдом на остановке. Неизвестно, к чему еще правительство Питера настолько халатно относится, но на это явно стоит обратить внимание, причем вышестоящим органам, так как население любого города должно быть защищено, причем даже без жалоб самих жителей, а в данном случае этого уж никак не происходит.

В целом о произошедшем можно судить лишь со стороны, так как тут «Почта России просто отдыхает», а местные жители подняли чиновников на смех. Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны, то становится совсем не смешно, ведь гололед в таком густонаселенном городе очень травмоопасен, тем более на остановках и дорогах. Поэтому администрации стоит не скрупулезно ждать, пока все «само собой рассосется», а действовать с помощью уже известных способов борьбы с гололедицей и не только, ведь тогда зачем они городу, если равнодушно относятся ко всем его проблемам.