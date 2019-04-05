«Каждому в лучшее верится!»: РЖД может улучшить качество поездок мини-телевизорами – Минтранст выделил 10 трлн руб

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Подобно дальним рейсам «Аэрофлота», РЖД может «увеселить» пассажиров маленькими встроенными телевизорами.

Аналитики сложили факты и решили, что в действительности может улучшить обслуживание в поездах РЖД.





4 апреля на официальном сайте РЖДТВ было опубликовано заявление о том, что более 10 трлн руб из федерального бюджета направят в ближайшие 5 лет на развитие транспортной инфраструктуры страны. Две трети этой суммы пойдут на создание железных дорог. О первоочередных шагах по реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры говорили на итоговом заседании коллегии Минтранса. В 2019 г. РЖД планируют построить более 500 км дополнительных главных путей. Также есть предположение, что также из этих денег для пассажиров могут быть сделаны дополнительные удобства.





Аналогию аналитики провели с компанией «Аэрофлот». Известно, что на рейсах дальнего следования для каждого пассажира есть личный встроенный мини-телевизор, который позволяет с пульта играть в мини-игры, слушать популярную музыку, а также смотреть фильмы.

Самый дальний рейс Москва-Владивосток может быть оснащен подобной технологией. Это может позволить значительно веселее «скоротать» срок пребывания в вагоне.





«Каждому, каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон!» - припевают в сети, узнавшие о возможном новшестве, с надеждой на комфортное времяпровождение в поездах.





Будет ли введено заявленное предложение или нет – неизвестно, однако это сможет устранить большинство причин проблем с буйными пассажирами и уставшими детьми.





Также стоит напомнить, что в последние 2 года было поставлено более 100 новых вагонов, которые оснащены рабочей розеткой (и не одной) около каждого спального места, что значительно улучает возможность пользования гаджетами во время поездки в поезде.