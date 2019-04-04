«Ну тупые»: Американцы используют огуречный рассол как лекарство - поможет ли?

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Россияне посмеялись над западными спортсменами, открывшими для «чудо-водичку», которая признана чуть ли не панацеей.

По всей Америке, словно чума, распространяется новый популярный напиток, которые за долгие времена стал для России неотъемлемой частью. Без рассола, согласно всеобщему стереотипу, не проходит ни одно утра после праздников — нет вернее средства от похмелья.

Да и на каждом столе он лишь потому что это самое доступное средство, около 30% до сих пор делают «загатовки» - консервируют огурцы, и не только, на всю зиму в уксусе.

Американские спортсмены отдают около 50 долларов за ведерко рассола — около трех тысяч рублей, утверждая, что «чудо-напиток» помогает им с восстановлением, снятии спазмов после тренировок, а также восстановление мышечной ткани.

«Ну тупые», - приводят универсальную цитату Михаила Задорнова пользователи Рунета.

Провозгласив чуть ли не панацеей, американские спортсмены через чур стали увлекаться этим «напитком». Из-за обилия уксуса, у многих начали проблемы с желудочно-кишечным трактом — открылись затянувшиеся язвы, гастрит. У людей с проблемами сердечно-сосудистой системы начались серьезные головокружения, онемение кончиков пальцем и одышка.

Американский доктор Теодор Стрэндж уже выступил с заявлением, предупреждая обо всех негативных последствиях напитка.