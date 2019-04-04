Дешёвая электроэнергия для россиян как перспектива? В Шотландии нашли новое применение аккумуляторам

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Шотландские учёные нашли способ более рационального применения бытовых аккумуляторов и электромобилей. Благодаря разработке электроэнергия может значительно подешеветь.

Издание BBCnews опубликовало материал об исследованиях шотландских учёных. Новая разработка позволит разумно сочетать ресурсы возобновляемой энергии с нерастраченной энергией бытовых аккумуляторов и батарей электрокаров. В Шотландии власти приняли решение постепенно отказываться от ископаемого топлива, и всё больше людей переходит на электромобили. На данный момент в Шотландии доля электрокаров на дороге составляет 2%, к началу 30х годов XXI века планируется уже 10%. Однако, электрическая энергия в аккумуляторах является не до конца расходованной. С помощью новой системы можно будет регулировать этот фактор, и перераспределять электричество на другие нужды.

Российские электромобили. Фото опубликовано на сайте e-va.pro

Коснётся ли российских обывателей новая нужная разработка? В России уже есть свой собственный электроавтобус Volgabus, а также на стадии разработки находится беспилотный грузовик под названием Matrёshka. Помимо этого, за последние полтора года доля электромобилей на российских дорогах увеличилась, да и в целом прослеживается тенденция на увеличение спроса на такой вид автомобилей, поэтому разработка может стать актуальной и для нашей страны.