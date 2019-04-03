Вчера, 20:36

Заказчиком этого «пакета мер» мог быть без 5 минут экс-президент Украины Петр Порошенко.

США в очередной раз сверкнули ржавым мечом и пригрозили появлением военных объектов НАТО вблизи российской границы. По заверениям СМИ, соответствующее решение о сопровождении кораблями НАТО украинских морских судов в Керченском проливе будет официально принято на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля. Вероятно, эта мера была введена внепланово и является дополнением во вред России к пакету «жёстких» санкций против российских банков и «неоднозначных» высокопоставленных чиновников.

Чем на самом деле является «морская болезнь» США догадаться не сложно. Необходимо лишь вернуться в 25 ноября, когда российские корабли в Крыму открыли огонь по киевским нарушителям порядка. Взяв украинских моряков под арест, РФ столкнулась с первой угрозой США – требованием отправить в воды Чёрного моря корабли НАТО. Тогда на место разбушевавшиеся Штаты поставила Германия, не пожелав ввязываться в международный конфликт.

Американским амбициям нашёл применение Петр Порошенко. Напомним, что он с трудом втиснулся во второй тур выборов на Украине, проигрывая комику Владимиру Зеленскому. На брифинге разъярённый Порошенко пообещал пустить все силы на победу во втором туре – этими силами стала помощь военных кораблей США, которые якобы не допустят повторного ареста украинских моряков в Керченском проливе. Отдельного внимания стоят преференции европейских парламентариев, которые видят новым президентом Украины именно Зеленского. Очевидно, что «Незалежная» стала разменной монетой в конфликте интересов США и Европы, а сама провокация в Чёрном море – смешной попыткой припугнуть Россию.

Кремлёвские управленцы же, вероятно, отреагируют на такое заявление молчанием. Дмитрий Песков отметил, что вообще не понимает суть «пакета мер», поэтому никакого однозначного ответа пока предоставить не может. Можно ожидать, что американские «лодки» просто будут дрейфовать в черноморских водах без приключений. Напомним, что Россия неоднократно заявляла о соблюдении со своей стороны Конвенции по морскому праву от 1982 года, так будет и в этот раз.

Стоит также упомянуть о теоретических действиях НАТО в Керченском проливе. Американские морские силы располагают разногабаритными судами для разного практического применения. Однако, в случае соблюдения Штатами упомянутой Конвенции, сопровождать украинские корабли отправятся миноносцы, вроде «Арли Бёрк». Конвенция запрещает использование потенциально тяжёлых судов, опасных веществ и устройств, что автоматически делает проход «натовских» кораблей морской прогулкой, раздутой до нового Карибского кризиса. Опять-таки в случае соблюдения международных и российских норм.