«Поминайте, как звали»: Шаляпин сбежит от влюблённой аферистки с остатками денег Джигарханяна – Сеть

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Деньги Армена скоро закончатся, а жить на что-то нужно.

После того, как Прохор Шаляпин, бывшая пассия Ларисы Копенкиной, опубликовал новую совместную фотографию с Виталиной Цымбалюк-Романовской, бывшей супругой Армена Джигарханяна, в Сети стала обсуждаться тема скорого будущего пары двух молодых людей. Конечно, история до боли похожая: что Прохор, что Виталина жили с людьми, которые старше их на много лет, но только Виталина смогла прихватить некую сумму денег с собой, за что проходило не одно судебное разбирательство.

Сейчас в Сети бурно обсуждается возможность того, что Прохор попросту сбежит от влюблённой аферистки с остатками денег Джигарханяна. Аргументы, выдвигаемые подписчиками, просты: Прохор попросту не мог начать встречаться с «серой мышью без зубов», как Виталину называют в Сети, потому что это девушка не его типажа внешности. Скорее всего, их роман основан на корыстных намерениях Прохора. Пока девушка на деньги Армена может обеспечивать и себя и Прохора, пара существовать будет, но уже, как пишут в Сети, Шаляпин почувствовал, что скоро деньги закончатся, поэтому, пока не потрачены все, есть возможность, что Прохор сбежит с остатками от Виталины.