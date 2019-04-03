«Превратимся в роботов»: перспектива замены бумажных документов на электронные не вселяет радости в россиян

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Появившееся на днях сообщение Пенсионного фонда России о замене бумажных удостоверений СНИЛС на электронные аналоги вызвала широкое общественное обсуждение. Данное решение Пенсионного фонда является ещё одним шагом в сторону цифрового будущего.

Предпринимаемые российским правительством меры по замене бумажных документов электронными аналогами пока что в Росси встречаются с настороженностью – перспектива замены бумажных документов на электронные не вселяет радости в сердца россиян. Представители старших поколений просто боятся не понять новый механизм работы государственных услуг через интернет. Представители младшего поколения опасаются, что с помощью электронных документов правительственным службам станет легче отслеживать местоположение россиян.

Пока по всей стране Пенсионные фонды готовятся к выдаче электронных СНИЛСов, а органы министерства внутренних дел собираются в скором будущем выдавать пластиковые паспорта-карточки, вместо бумажных, пользователи социальных сетей рисуют друг перед другом картины печального будущего.

Кто-то вспоминает антиутопии и ожидает тотальной всепроникающей слежки государства, а кто-то опасается того, что хуже любой слежки государства окажется привязанность россиян к своим аккаунтам на сайтах государственных услуг. «Превратимся в роботов» – такой итог своим печальным размышлениям подводят простые россияне.