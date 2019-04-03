Нехороший трюк «Лабиринта»: Книжный интернет-магазин обманул своего клиента

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Книжный интернет-магазин обманул клиента, проводя махинации со стоимостью заказов и их доставкой.

«Лабиринт» вошёл в тройку самых крупных книжных онлайн-магазинов России за многие годы своей работы. Главными достоинствами своего сервиса компания считает быструю доставку заказов в разные города страны, а также ответственную работу с клиентами для осуществления всех их пожеланий. Однако в последнее время деятельность магазина заставляет постоянных клиентов усомниться в качестве сервиса и добросовестности сотрудников «Лабиринта».

Так, одна из жертв «ответственных сотрудников» пожаловалась на завышение первоначальной стоимости заказа практически на 40% и постоянные переносы сроков курьерской доставки. Провернули свой ловкий и нехороший трюк работники «Лабиринта», видимо, воспользовавшись самовольным изменением условий оформленного заказа для отмены действия значительной скидки на часть книг из магазина. В результате после продолжительных проблем с доставкой заказ всё же был вручен клиентке, но со стоимостью практически в 1,5 раза превышающей первоначальную, что естественно не могло не озадачить обманутую покупательницу.

Девушка обратилась с претензией в службу поддержки магазина, однако там лишь развели руками, уверяя, что она самостоятельно отказалась от заказа, а после переоформила его, что и привело к увеличению стоимости книг. При этом вопрос о нелогичности подобных действий операторов не заботил. Рассмотрение жалобы обманутой клиентки тянется уже порядка 2 месяцев.

Вероятно, жертв подлых трюков работников магазина так много, что до конкретно этой жалобы информационный отдел ещё не добрался.

В пользу такого объяснения затянувшегося рассмотрения жалобы, направленной в информационный отдел, говорят многочисленные аналогичные отзывы, буквально пронизанные негодованием возмущённых покупателей, ставших жертвами махинаций персонала онлайн-магазина в разных городах России.