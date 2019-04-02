Прогресс на лицо: Люди станут управлять качеством «Почты России»

Сегодня, 18:07

Вероятно, годы недовольства клиентов привели к закономерному решению развиваться.

Отныне, возможность влиять на качество услуг «Почты России» получат непосредственно клиенты компании. Происходить это будет с помощью комплексной аналитической системы, которая будет осуществлять, в хорошем смысле, «слежку» за 42 тысячами отделений, отвечающих за связь. Благодаря тому, что процесс будет носить регулярный характер и сможет опираться на данные от самих посетителей, «Почта России» намерена существенно усовершенствовать работу своих предприятий по всей стране.

Отныне каждый день будет тщательно проверяться вся информация, которая поступает на горячие линии, любые обращения от недовольных обслуживанием клиентов. С помощью всего этого и будет происходить налаживание работы. Всем тем, кто пользуется услугами «Почты России» уже сейчас обещают снижение времени ожидания в очередях, что для многих явно станет большим облегчением. Явно заметно, что прогресс на лицо, а то, что сами люди смогут управлять качеством работы компании и вовсе меняет все правила в лучшую сторону.

Вероятно, все те, кто на протяжении долгих лет писал на просторах сети «километровые» письма, в которых упрекал «Почту России» в недостаточном качестве работы, получат наконец необходимое, потому как, в том числе, благодаря таким людям удалось заставить сдвинуться систему «с мертвой точки». Тем не менее, справедливости ради стоит добавить, что изменения явно не происходили за один день, ведь на протяжении пары последних лет «Почта России» постепенно вводила изменения, но подобная система, о которой писалось выше, позволяет применять их все максимально качественно, а соответственно улучшить работу компании в целом.