Неосторожность или теракт?: Взрыв мины в академии Можайского мог быть спланированной акцией

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Россияне не верят, что два офицера могли допустить взрыв снаряда.

2 апреля жителей Санкт-Петербурга потрясла новость о взрыве, который прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского. По разным данным СМИ, погибших нет, а среди 4 пострадавших – два офицера, переносивших мину, один из которых – полковник Рифат Закиров – имеет награду за разминирование территории. Однако в версию неосторожности со стороны опытных военных, как оказалось, россияне верить не желают. Не позволяют им это сделать элементарные знания военной теории, знакомые многим мужчинам со времён срочной службы в армии.

Для тех, кто мало знаком с предметом, отметим, что мина не взрывается при переноске. Детонацию способно произвести нажатие на снаряд ощутимого веса предмета, заранее установленный таймер или дистанционное управление снарядом. Кроме того, как уверяют эксперты, в учебных заведениях преимущественно применяются муляжи или «пустышки», реже – реальные боевые снаряды. На данный момент Минобороны открещивается от объяснений причины взрыва в академии и сообщает, что изучают объект.

Тем самым военные чиновники только пугают жителей северной столицы России. Они опасаются, что взрыв в академии Можайского мог быть спланированной акцией сторонников 11 террористов, которых судят сегодня в Ленинградском окружном военном суде. Напомним, что взрыв в питерском метро произошёл 3 апреля 2017 года. Тогда смертник подорвался вместе с вагоном на станции «Технологический институт» и унёс жизни 16 человек. Ни один из фигурантов дела не признаёт вину. Защитники обвиняемых могли устроить акцию в знак солидарности с ними. Впрочем, взрыв может являться и предупреждением. В причинах происшествия в академии и возможной связи с запрещёнными группировками предстоит разобраться полиции.