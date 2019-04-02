Порадовала себя: Орбакайте обидела именинника Пригожина неудачным фото

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Сегодня музыкальный продюсер отмечает 50-летний юбилей.

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин 2 апреля празднует день рождения. К поздравлениям уважаемого в шоу-бизнесе человека присоединилась и Кристина Орбакайте. Исполнительница назвала Пригожина неугомонным и абсолютно счастливым человеком. Кристина пожелала Иосифу покорить новые головокружительные вершины. К поздравлениям артистка добавила довольно старое фото, которое не отличается качеством.

Неудачным снимком Орбакайте попросту обидела именинника. На снимке продюсера сразу и не увидишь, так как он остался на заднем плане в углу фотографии. Зато Орбакайте предстает во всей красе на снимке. В комментариях многие пользователи только и восхищаются красотой и молодостью Кристины, забыв о том, что именинница вовсе не она. Не исключено, что артистка намеренно подобрала именно такой снимок, где она выглядит совершенно, дабы получить комплименты в свой адрес. И Пригожина поздравила, и себя порадовала.