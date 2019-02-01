«Использовали и выбросили»: Произвол и нищета ведут отчаявшихся пенсионеров в тюрьму или морг

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Разоблачения богатых политиков вроде Рауфа Арашукова с миллионными доходами, а также бюрократия и мошенничество чиновников на местах вызывают озлобленность у незащищённых слоёв населения.

В последние годы в России произошёл большой подъём патриотизма. Россияне гордятся за свою страну и одобряют действия президента Владимира Путина на международной арене. Присоединение Крыма, проведение ОИ-2014 и ЧМ-2018, строительство Крымского моста, операция в Сирии, а также сильная позиция по отношению к США вызывают у граждан страны ощущение величия. Вместе с тем внутренние проблемы с каждым днём лишь усугубляются вопреки указам президента России и решениям его команды. Так, в прошлом году было зафиксировано, что за чертой бедности находятся более 20 миллионов россиян и цифра эта с каждым днём неуклонно растёт. При этом эксперты утверждают, что официальные данные некорректны, а фактически нищенствуют в стране порядка 30 миллионов граждан. Значительную долю в их числе составляют социально незащищённые слои населения, то есть те, кто сам не в состоянии обеспечить свой достаток, в большей степени – это пенсионеры.

Многих позабавил предновогодний вирусный ролик в сети с дедушкой из Бийска, который эмоционально высказался относительно главной ёлки города. Однако на самом деле весёлого здесь мало, если не сказать больше. То, что проработавшие всю жизнь на государство люди не могут рассчитывать на его помощь в старости, наталкивает на мысль, что всех их просто использовали и выбросили, когда они уже не могли приносить пользу. Такие мысли опасны в первую очередь, когда они зарождаются в головах самих пенсионеров, поскольку у них попросту пропадает вера в государство и социальную справедливость. Многие попросту думают, что после выхода на заслуженный «отдых» с существующим уровнем социальной помощи им прямая дорога в морг либо тюрьму.

Изучив новостные сводки последнего времени, можно найти массу примеров, когда люди пенсионного возраста, за плечами которых по полвека стажа на государственных предприятиях, влачат жалкое существование или попросту погибают от голода или прямого произвола местных чиновников. И всё это на фоне известий об арестах чиновников-миллионеров. Многие ещё не забыли полковника МВД Дмитрия Захарченко и его 9 млрд «личных накоплений», на днях общественность ошарашили сведения о богатстве арестованного сенатора Рауфа Аршукова и его родственников. На этом фоне ещё более трагическими и волнующими выглядит, к примеру, новость о кончине 103-летней пенсионерки, которую четыре года держали в очереди за жильём как вдову ветерана ВОВ. Тем временем в Челябинске сообщают, что нищие пожилые люди занимают очереди за «просрочкой» в местных магазинах, поскольку не могут позволить себе свежие продукты. Некоторые пенсионеры в отчаянии и вовсе идут на нарушение закона.

В частности, на днях стало известно, что в Симферополе 63-лентюю женщину обвинил в краже за то, что она присвоила найденные в банкомате 40 тысяч рублей, которые аппарат не выдал вовремя предыдущей клиентке. Под Омском пенсионер и вовсе напал на представителя власти, когда был уже не в силах терпеть бюрократию. Мужчина 10 лет вынужден был жить без паспорта по вине УФМС и пытался отстоять свои права в суде, но так и не дождался нужного решения. В итоге служителя Фемиды он окатил ведром фекалий. Конечно, всё эти случаи ни в коем случае нельзя приводить в пример или оправдывать бездеятельностью власти. Вместе с тем нельзя не замечать, что произвол и нищета в таких случаях выступают для несчастных пенсионеров провоцирующими факторами, создают у людей впечатление собственной ненужности и отрешённости властей от проблем социально незащищённых граждан.

Остаётся надеяться, что руководство страны, правительство уже обратили на нездоровую тенденцию внимание и приняли правильные решения для стабилизации ситуации в целом. К примеру, с сегодняшнего дня начнётся индексация многих социальных выплат, касающихся 15 миллионов граждан. В кабмине сообщили, что размер пособия для отдельных категорий граждан вырастет на 4,3%. Ожидаем, что вскоре увеличения пенсий дождутся и остальные граждане, которые остро нуждаются в поддержке государства.