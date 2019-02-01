«Неизвестное науке»: Живая слизь вырывается из недр Марса и заполоняет всю планету

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Чёрная масса, которая может быть неизвестной формой жизни, попала в кадр орбитальных спутников NASA и всколыхнула мировое сообщество уфологов. Учёные дают разные имена тревожному явлению, религиозные деятели также не остались в стороне.

Угольно-чёрное нечто, вытекающее из недр красной планеты, активно обсуждается специалистами из самых разных сфер. На снимках NASA, опубликованных ещё в 2017 году, уфологи обнаружили неизвестное науке явление. Католики, следуя недавнему слову Папы Римского о Конце Света, тут же заметили в этом зловещее предзнаменование и след дьявольского семени.

Марс заполоняет загадочная чёрная «жижа», твердят специалисты, пытаясь найти объяснение противоречащему науке явлению. Странно, что ха жидкость может так свободно растекаться по поверхности планеты со средней температурой -63 градуса С.

Учёными приводится версия новой, не изученной наукой субстанции с крайне низким порогом замерзания, способной сохранять текучесть в очень низких температурных значениях. Известно, что температура на поверхности планеты колеблется от -153 до +35 градусов Цельсия, что ставит официальную науку в тупик.

Причиной «прорыва» на поверхность чёрной массы приводится версия с упавшими метеоритами, пробившими кору над заполненной неизвестной субстанцией полостью в толще планеты. Известно, что астероид перемещается в среднем на скорости 5-7 тысяч километров в час, и скорость практически не упадёт в разреженной атмосфере красной планеты.

Также приводится версия с неким космическим слизнеподобным организмом, способном жить в толще промёрзшей планеты и иметь некий минеральный способ питания. Конспирологи и уфологи из разных стран утверждают, что, поглощая минералы, существо стремительно растёт и может впоследствии заполонить всю планету однородным живым чёрным слоем, что сотрёт из памяти землян эпитет «красная планета».

На одной из фотографий видно, как в небо из отверстия в коре бьёт гигантский чёрный фонтан. Впрочем, версия с нефтью пока выглядит неубедительно для планеты, не имеющей изученных форм органики.

Но есть ещё однин вариант. Некоторые специалисты настаивают на неоднородности массы, делая упор на то, что это очень плотный «рой» твёрдых насекомообразных организмов, способных, подобно термитам, синхронно и слаженно двигаться к неизвестной землянам цели.

В любом случае, время покажет, кто был прав. Пользуясь случаем, хочется передать привет марсоходу InSight, как раз сейчас обследующему красную планету с другой стороны.