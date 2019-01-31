«Конец демократии»: Победа Зеленского на выборах в Украине приведет к власти олигарха Коломойского

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Позиция украинцев поменялась в пользу шоумена, как показал последний социальный опрос. Он обогнал даже Юлию Тимошенко в благосклонности со стороны народа и аналитики уверены, что победа Владимира на президентских выборах способна привести к политической катастрофе.

Согласно последнему социальному опросу в Украине касательно кандидатов в президенты, Владимир Зеленский опередил своего оппонента Юлию Тимошенко, которая раньше являлась лидером народного выбора. Теперь в его пользу обратились 19% избирателей и высказали свое желание отдать за него голос, Тимошенко получила 18,2% голосов, а нынешний президент Украины Петр Порошенко немного улучшил свои позиции и за его второй срок высказались 15,1% населения.

При этом аналитики четко представляют картину Украины, президентом которой станет Владимир Зеленский. По их мнению, его правление ознаменует конец демократии в стране. Это произойдет не потому, что шоумен всех «обманул», а потому, что он, по мнению и его коллег, является всего лишь «марионеткой» олигарха Игоря Коломойского, который при Зеленском получит все рычаги власти в свои руки, потому что якобы занимается финансированием его предвыборной кампании.

Для самого Коломойского сложно представить более забавную игру, ведь ему нравится хорошо посмеяться, а его обида на то, как с ним поступили в Украине, делает его очень щедрым в подобной авантюре и потому, по всей видимости, он постарается сделать все, чтобы нынешняя правительственная верхушка была ликвидирована и Украина жила по его правилам. А сам Владимир станет всего лишь его «подчиненным» и хоть и будет у руля государства, но по факту будет исполнять «волю» Коломойского и таким образом демократия по сути прекратит свое существование в Украине и останется лишь «косметически».

Таким образом, победа Зеленского на выборах в Украине приведет к власти олигарха Коломойского и в таком случае страна может сильно пострадать, а истинные ценности гражданского общества будут приведены в жизнь очень нескоро.