Подорожание услуг ЖКХ в России может вызвать новую волну мошенничества

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В июне тарифы увеличат на 4,1%, что запустит мощную и свирепую «машину инфляции» - подорожают все товары и услуги, и на фоне стабильных зарплат доверчивые россияне могут поддаться на заманчивые уловки мошенников.

В 2019 году россиян ждет очередной «удар» по их скромному бюджету: чиновники анонсировали очередное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Повысить ставки планируют в два этапа – с 1 января тарифы увеличили на 1,7%, а с 1 июля предстоит повысить еще на 2,4%. В целом стоимость коммунальных услуг вырастет на 4,1%. Причинами роста тарифов на «коммуналку» стала, в том числе, новая система утилизации отходов, из-за которой за вывоз мусора придется платить в 2-4 раза больше – в зависимости от удаленности региона. При этом сумма будет рассчитываться на количество проживающих в жилище людей, и платить по нормативам все граждане будут одинаково, независимо от его количества.

Эксперты опасаются, что повышение услуг ЖКХ даст старт мощной «машине» под названием инфляция, следствием которой станут повышение цен на все товары и услуги, ведь из-за роста тарифов и введения дополнительных налогов и сборов предпринимтели и организации будут вынуждены повысить расценки, компенсируя затраты.

Стоит отметить, что по мнению ряда экспертов, стоимость коммунальных услуг совершенно не соответствует их качеству. Например, по данным реестра 140 ведущих компаний в сфере водоснабжения, уже через 7 – 9 лет износ водопровода достигнет 100%, и модернизация станет невозможной. Отсутствие возможности серьезно вложиться в капремонт сейчас запускает неприятный порочный круг: исправно оплачивающие услуги граждане часто страдают от неудачного «стечения обстоятельств» и технических аварий, в результате чего за услуги приходится платить больше, а их качество неминуемо ухудшается.

По данным Сбербанка, на сегодняшний день на оплату услуг ЖКХ у людей уходит в среднем 11,4% семейного дохода. О росте заработных плат речи не ведется, а следовательно населению придется потуже «затягивать пояса», ведь нехватка средств будет ощущаться все острее. В связи с этим, подорожание услуг ЖКХ в России может вызвать новую волну мошенничества, ведь с учетом экономии жить будет крайне сложно.

Россияне в любой ситуации остаются верны себе и своему менталитету, а стремление «нахлобучить» в любой ситуации, наверное, заложено генетически - невероятно высоких уровень «развода» прямое тому подтверждение. Не удивительно, что многие недобросовестные граждане решат воспользоваться ажиотажем вокруг повышения тарифных ставок, и попытаются незаконно на этом заработать, обманывая наивных и честных людей. Мошенничество является одним из самых распространенных видов преступлений в России. Наиболее уязвимыми и предпочтительными для мошенников являются одинокие, изолированные от общества и легко поддающиеся внушению люди пожилого возраста и инвалиды.

Количество схем для «развода» просто потрясает – любители «легких денег» ходят по домам, предлагая установку датчиков загазованности, замену или проверку счетчиков водопотребления, проверку качества воды, льготную программу замены окон, после которых люди недосчитываются нескольких ценных тысяч рублей и ценных домашних побрякушек. И это самые распространенные из схем обмана, а ведь в фантазии россиянам не занимать. Не исключено, что мошенники начнут «впаривать» россиянам различные приборы для контроля и экономии, магниты для счетчиков и другие «ноу-хау», которые не только не законны, но и не эффективны - масштабы последствий от повышения тарифов на коммунальные услуги потрясают.