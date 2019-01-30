«Клиентам Сбербанка следует напрячься»: Банк провалил кампанию по защите от мошенников

Сегодня, 12:07

Россияне с картами «Сбербанка» массово подверглись афере с использованием официальных номеров финансового учреждения.

Телефонное мошенничество на сегодняшний день в России является одним из самых распространённых видов афер. Каждый день россияне становятся жертвами «разводов» злоумышленников, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка и просят назвать данные о банковской карте якобы для защиты от хищения средств. Как правило, мошенники уже частично владеют информацией о клиенте банка, добывая её из интернета либо же покупая у сотрудников учреждения. Оперируя имеющимися данными, а также нагружая жертву сложной банковской терминологией, мошенники входят в доверие к гражданам, которые в итоге готовы назвать «сотрудникам банка» любую информацию, в том числе номер карты, CVV-код, слово-пароль либо же передать код из СМС с подтверждением перевода средств.

Подобные преступления имеют довольно низкую степень раскрываемости, а потому потерпевшие граждане иногда даже не спешат за помощью к полиции. Всё это создало благоприятные условия для разгула мошенничества, где наибольший ущерб наносится тем, кто имеет дело со «Сбербанком». В России насчитывается порядка 88 миллионов клиентов этого финансового учреждения. Часть из них уже столкнулись с мошенничеством. Многих знакомство с аферистами ещё ожидает. В последнее время на клиентов «Сбербанка» началась настоящая охота среди мошенников. Всё потому, что руководство учреждения не способно справиться с аферистами. Накануне стало известно, что банк провалил кампанию по защите от мошенников.

Ещё в ноябре стало известно, что злоумышленники научились использовать в мошеннических схемах подменные номера. Многие клиенты «Сбербанка» начали жаловаться, что им поступают звонки якобы от «Службы технической поддержки» сотовых операторов «большой тройки». Собеседники просили от имени оператора отправить SMS на короткий служебный номер «Сбербанка» 900. Якобы это было нужно для подтверждения согласия на переход к более выгодной схеме обслуживания. На деле же злоумышленники получали полный карт-бланш со счётом клиента. Помимо прочего появлялись сообщения, что звонки могли поступать от служебных номеров «Сбербанка», а также от подменного номера самого абонента его друзьям и родственникам.

Неделей ранее стало известно, что «Сбербанк» всё же отреагировал на появление новых технологий на вооружении мошенников. В частности, появилась информация, что финансовое учреждение начало сотрудничать с операторами связи. Те принялись блокировать номера, замеченные в мошеннических схемах. Однако работает это лишь в случае, если перезвонить на номер аферистов из «чёрного списка». В таком случае абонент услышит следующее уведомление: «Внимание! Данный абонентский номер используется в целях хищения денежных средств с банковских карт и счетов граждан». Если же мошенникам не понадобится, чтобы клиент «Сбербанка» им перезванивал, то с большей долей вероятности его средства окажутся под угрозой хищения.

Сегодня же стало известно, что «Сбербанк» провалил кампанию по борьбе с мошенниками. Афера с подменными номерами приобрела массовый характер. Клиенты финансового учреждения со всех уголков России жалуются на звонки «службы безопасности» и попытки выудить финансовые данные. В итоге «Сбербанк» продемонстрировал собственное бессилие в войне со злоумышленниками. Единственное, что банк может предложить клиентам – это страхование от мошенничества с картами. Причём страховыми случаями признаются лишь кража и использование пластиковой карты, подделка платёжных инструментов клиента либо же взлом оборудования «Сбербанка». То есть фактически, если вычесть случай физического хищения карты, то предлагается заплатить за то, что, по идее, и так должен обеспечивать банк.

Эксперты, говоря о разгуле мошенничества с картами «Сбербанка», лишь разводят руками. Финансовая организация в данном случае чаще всего защищена законом. Тем более, обычный гражданин при споре с таким гигантом, как «Сбербанк», с его мощной юридической поддержкой попросту обречён на проигрыш. Специалисты рекомендуют клиентам настороженно относиться к любым звонкам из банка, даже тем, которые поступают с официальных номеров. Некоторые предлагают сбрасывать такие звонки, а затем самим перезванивать на номера «Сбербанка», дабы узнать, какая цель звонка. При этом категорически нельзя передавать собеседнику полный номер карты, CVV-код, слово-пароль или код из СМС – все эти данные сотрудникам финучреждений запрашивать попросту запрещают. Эксперты обращают внимание, что в нынешних реалиях бдительность и осведомлённость для граждан являются главными инструментами защиты от злоумшленников.