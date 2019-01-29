Артемий Лебедев: Facebook пожирает активную часть человечества и деградирует остальную

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Известный дизайнер и путешественник высказал свое мнение о работе этого ресурса. Он полагает, что тот вознамерился поработить весь мир.

Артемий Лебедев уверен, что Facebook пожирает активную часть человечества и деградирует остальную. Этот мессенджер является огромной опасностью не только для экономики, но и для развития всего мира.

Хотя внешне он является простым набором очень привлекательных приложений. По сути, Facebook является «омерзительнейшей капиталистической бездушной машиной». Её предназначение – лишь выжимание «бабла» любой ценой.

Попытки конкуренции внутри системы, чтобы изменить эту политику, «выжигаются калёным железом».Это очень напоминает фашистскую диктатуру в рамках одного ресурса.

Там присутствует «одноклеточная идеология», полностью парализующая проявление альтернативных точек зрения.

При этом, Facebook занимается трудоустройством лучших умов человечества. Их задача сделать так, чтобы всё человечество сидело сутками в «мобиле», пишет Лебедев.

Параллельно трудоустраиваются те, кто может следить, чтобы внутри системы не было самостоятельного зарабатывания денег. Разрешается лишь покупка рекламы.

Роль остальных юзеров - быть пожизненными рабами системы.

Лебедев предложил единственное решение. Все страны должны ограничить присутствие Facebook, а также ограничить сферы по влиянию этого ресурса.

В противном случае, может стать слишком поздно.