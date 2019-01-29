«Великое и постыдное»: В 2020 году будут раскрыты многие из секретов войны

Сегодня, 18:02

Дело в том, что тогда наступит 75 лет Великой Победы. Многие документы придёт пора рассекретить.

Таким образом, в 2020 году будут раскрыты многие из секретов войны. Связанные с «умелым» руководством, настоящими героями и предателями, заградотрядами, штрафбатами и так далее.

Многие до сих пор воспринимают войну лишь по фильмам. Они, как правило, охватывают темы обороны Москвы, Ленинграда, Сталинграда, битвы на Курской дуге и почти всё. Даже «Брестская крепость» была экранизирована лишь недавно.

О «малой войне» и её героях фильмов очень немного. Из известных, на память приходит лишь «А зори здесь тихие».

Многие легенды, связанные с Победой, уже пора развенчать. Маршал Жуков имел свои сокрушительные поражения. Кроме него великолепные победы на фронтах одерживали и другие военачальники.

Приказ 227 появился вовсе не в 1941 году, а в середине 1942 года, когда наша армия просто драпала в излучине Дона. Что стало причиной этому, вопрос второй, но остановить повальное бегство могли только жесточайшие меры. В том числе заградотряды. Действие этого приказа было отменено осенью 1944 года.

То же самое касается и штрафбатов. Мало, кто знает, что у гитлеровского вермахта такие были с самого начала войны. Срок нахождения в них был пожизненным или до победы Германии.

В советских штрафбатах срок отмерялся в 1, 2 или 3 месяца в зависимости от тяжести проступка. По его окончании военнослужащему, даже если он не был ранен, возвращались погоны и награды. Впрочем, таких было не очень много. Очень жестоко воевали наши штрафники и их бросали на самые безнадёжные участки.

Много постыдного и горького предстоит узнать и о трагедии Хатыни. В СССР национальность карателей, которые сожгли живьём всех её жителей, была под строжайшим секретом.