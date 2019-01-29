Вселенная слышит и подчиняется: Беды на Землю притягивают сами люди

Сегодня, 12:07

Собственно, ни для кого не секрет, что множество людей знают, что такое энергия, её поле и как оно работает. Однако, люди продолжают будить лихо.

Каждый человек по отдельности притягивает беды сам на себя. Беды на Землю притягивают тоже сами люди всем своим сообществом на энергетическом уровне. Вселенная просто слышит нас и подчиняется.

Каждый человек обладает своей энергетикой. Когда двое начинают испытывать симпатию – это значит, что их поля пересеклись. Муж и жена – одна сатана (то есть начинают думать одинаково) – из той же оперы.

Так вот, аналогичные, только более гигантские, поля висят над каждым городом, каждой страной и всей планетой в целом. Энергетическую массу такого объёма и мощи Вселенная просто не может не чувствовать.

Естественно, это не касается районов или отдельных городов. Там «карму» определяют сами жители. Не случайно, многие из таких мест считаются гиблыми.

Если люди «активно» ожидают климатических изменений в худшую сторону, они обязательно происходят.

В масштабах всей Земли это выглядит похоже. Когда множество людей говорят о близящемся конце света и, более того, ждут его и начинают готовиться, он непременно наступит. Можно называть это атакой Нибиру, Апокалипсисом или иначе, суть не меняется.

Это произойдёт тогда, когда негативная масса ожиданий превысит свою критическую отметку. Человеческая энергия ударит против самого человека. Да и Вселенная, услышав, что от неё ждут, «поможет».

Человечество просто пока не отдаёт себе отчёт, какой колоссальной разрушительной (или, напротив, созидательной) силой оно обладает и как неразумно ею распоряжается.