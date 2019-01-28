За минуты до Судного дня: Информационная война приблизила ядерный Апокалипсис

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Журналисты ради сенсаций перешли границы дозволенного. Манипулирование фактами, фальшивые новости и бездумное цитирование политиков могут стать спусковым механизмом и развязать последний конфликт на Земле, который полностью уничтожит человечество, предупреждают ученые.

Нобелевские лауреаты и академики с мировым именем бьют тревогу: информационная война приблизила ядерный и климатический Апокалипсис. Мир находится за минуты до полного уничтожения, по прогнозам ученых атомщиков, которые с 1947 года наблюдают за символическими «Часами Судного дня».

Глупость и безответственность политиков, которые публикуют на своих страницах в соцсетях шокирующие откровения, давно стали источником домыслов и предположений для СМИ, но в погоне за рейтингами журналисты приблизили страшный конец. Глобальное потепление и заигрывание с ядерной войной сделали нас всех заложниками лживой и противоречивой информации, которые плывут на Титанике и не видят приближающийся айсберг, пишет «Некоммерческий Бюллетень ученых-атомщиков».

«В настоящее время человечество сталкивается с двумя экзистенциальными угрозами, каждая из которых может вызвать крайнюю обеспокоенность и немедленное внимание», - говорится в заявлении группы, - «Эти основные угрозы - ядерное оружие и изменение климата – в прошлом году стали еще ближе из-за информационной войны, которая подрывает демократию во всем мире».

В последний раз «Часы Судного дня» указывали на считанные минуты до глобальной катастрофы во времена холодной войны и Карибского кризиса. По мнению Рэйчел Бронсон, президента и генерального директора группы ученых и международных экспертов в области безопасности, ядерной, экологической и научной областях, состояние сегодня не менее тревожное. Из-за информационного безобразия война может грянуть в любую секунду: «Скорость передачи данных увеличилась на несколько порядков. Это величины, позволяющей процветать информационной войне и поддельным новостям», - сказала Бронсон.

Вместо спокойствия и единства, для решения величайших проблем земного шара, информационные войны порождают ярость и поляризацию по всему земному шару, что увеличивают вероятность катастрофы.