«Страх» и «Ужас» Бога Войны: Спутники Марса грозят Земле планетарной катастрофой – эксперт

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Фобос и Деймос, вращающиеся вокруг Марса, могут нанести нашей планете несопоставимый с жизнью вред, считают вольные исследователи из России. К этому выводу они пришли, внимательно изучив траектории движения небесных тел, их годовой цикл и последние тревожные изменения в их «поведении».

Спутники красной планеты, «карликовые уродцы неправильной формы», имеющие размеры всего 26х18 и 15х10 км, имеют очень неоднородные орбиты. Форма и происхождение Фобоса и Деймоса (которые переводятся с греческого как «Страх» и Ужас») до сих пор обсуждается учёными, и пока научные умы не пришли к однозначным выводам.

Но интерес вызывают более точные данные. Более крупный Фобос постепенно замедляется приливным действием Марса, что в конечном счёте, приведёт к его падению на поверхность планеты. В свою очередь более лёгкий Деймос постепенно отдаляется от красной планеты и рано или поздно «выпадет» из зоны его притяжения.

Одна из версий гласит, что спутники Бога войны – это астероиды, траектории которых были изменены притяжением Юпитера, что позволило Марсу «захватить» их силой своей гравитации и «посадить» вокруг точки своей орбиты.

Ряд учёных опровергает эту версию, ссылаясь на то, что их орбиты слишком близки к марсианской точке вращения. Но есть и сторонники этой идеи. Если верить их предположениям, Деймос когда-нибудь может опять стать астероидом, оторвавшись от Марса по постепенно увеличивающейся орбите.

Теперь к сути. Известно, что раз в 2 года случается т.н. противостояние, когда Марс, Земля и Солнце сходятся в одну линию относительно друг друга. В это время Марс находится ближе всего к Земле. Есть также Великое противостояние, случающееся раз в 15 лет, когда из-за естественных особенностей взаимного движения планетарных орбит Марс подходит ещё ближе к голубой планете.

Сопоставив динамику отдаления Деймоса от Марса, исследователи пришли к выводу, что его «отрыв» от марсианской гравитации может произойти как раз во время одного из Противостояний. Что, в свою очередь, может угрожать нашей планете ударом астероида Деймос.

Учёные выяснили, каких размеров должен быть астероид, чтобы уничтожить Землю. Например, небесное тело диаметром 1.5 км способно уничтожить всё живое в радиусе 400 км. А вот 10-километровый астероид вызовет те же разрушения, что и его «собрат» 65 млн лет назад, упавший на нашу планету в эпоху динозавров.

По их расчётам, сейсмическая волна несколько раз обогнёт земной шар, 100-метровые цунами пройдут далеко вглубь материков, пыль и сажа от столкновения на несколько лет закроет Солнце, из-за чего погибнут многие растения. Что, в свою очередь, приведёт к уменьшению кислорода в атмосфере. Из-за этого, а также из-за угарного газа, на Земле будет очень трудно дышать.

Считается, последствия падения Деймоса на Землю вызовут гибель миллиардов людей, но учёными не отрицается тот факт, что некоторое количество людей сможет пережить катастрофу, что вселяет некоторый оптимизм.