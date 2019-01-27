«Путин, беги из России!»: Собчак могла поддержать Зеленского и использовать Виторгана для захвата власти в России

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Смерть Анатолия Собчака могла повлиять на Ксению и ее отношение к Путину. Для свершения акта личной мести Собчак и могла метить на президентское кресло. Не свезло. Но Ксения не привыкла сдаваться и может так или иначе проникнуть в правительства сразу двух государств – Украины и России. Чужими руками.

Чтобы поквитаться с Путиным, которого может винить в смерти отца, Ксения пытается проникнуть в правительства России и Украины. Прямой ход – стать президентом РФ – у неё не вышел. Но она может попытаться захватить власть чужими руками, такие выводы можно сделать, если тщательно рассмотреть факты.

Известно, что Собчак официально озвучила свои претензии к Владимиру Владимировичу, в которых значились слишком долгое правление, сложившаяся коррупционная ситуация и отсутствие честных выборов в стране. Занимая ярую оппозиционную позицию, «шведская львица» могла также втайне винить Путина в смерти отца, хотя прямо об этом не заявляла. То есть, вероятны и кровные мотивы такой ненависти к президенту.

В этом ключе понятны её симпатии к Украине и творящейся там политике – тамошнее правительство занимает антипутинскую позицию, причём принципиально. Кроме того, Ксения не раз высказывалась и о российском народе, в нелицеприятном ключе, что очень любят в соседнем государстве.

Недавно Ксения выложила нашумевшее фото в «укро-купальнике» на Мальдивах, после чего отправилась в Киев. Ходили слухи, что она посетила столицу с целью поддержать кандидата в президенты Зеленского и включить в его команду своих людей. Кроме того, Собчак была в хороших отношениях с олигархом Коломойским, которому приписывают спонсирование кампании Зеленского.

Также недавно знаменитый астролог Глоба высказал версию, что Собчак метит в правительство РФ, но делать это будет руками другого человека. Было высказано предположение, что сделает она это руками своего мужа Виторгана.

В этой связи становится понятна и скандальная ситуация вокруг его драки с «любовником» Ксении. А также её молчание. Как говорится, пиар цвета не имеет, а огромная огласка может только повлиять на известность Виторгана в обществе. И впоследствии – на его продвижение в правительство, в чём у более волевой Ксении опыт есть.

Подводя итог, можно предположить, что не привыкшая сдаваться Собчак хочет запустить пальцы сразу в два правительства, которые в итоге поддержат любые антипутинские решения и помогут ей поквитаться с действующим пока президентом.