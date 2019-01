Аналитики назвали «захватывающий» дизайн Vivo Apex 2019 ужасным и провальным

View this post on Instagram

#vivoapex2019 is Launched In China first Look Of Vivo Apex 2019 folllow 👉 @technicalhint 👈 #vivo #Oppo #samsung #mi #smartphones #mobile #Tech #unboxing #Iphone #nokia #gadgets #technology #instafamous #lifestyle #instalike #followme #model #picoftheday #photooftheday #china #Camera #selfie