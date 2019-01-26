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Отсутствие селфи-камеры и отсутствие беспроводной зарядки – вот настоящие проблемы новых покупателей новинки, подчеркивают эксперты, который провели анализ устройства от китайской компании.

Чуть более двух недель назад в Сети засветили «живые» фото новинки 2019 года, которую успели назвать прорывом не только года, но и века. Отраслевой инсайдер опубликовал тизерные фотографии таинственного телефона под кодовым названием «Waterdrop», чем спровоцирована была волна неподдельного интереса. Детали были скудны в течение первых нескольких дней, но оказалось, что китайский производитель смартфонов под названием Vivo работает над новым телефоном с инновационным дизайном, который был не похож ни на что, что когда-либо видели. На самом деле, он быстро формировался, чтобы стать самым захватывающим новым дизайном смартфонов 2019 года. Несмотря на то, что многие узнали и о телефоне впервые, инсайдер сказал, что телефон был запланирован на 24 января. Waterdrop был представлен как новый Vivo Apex 2019. Несмотря на весь ажиотаж, аналитики назвали «захватывающий» дизайн Vivo Apex 2019 ужасным и провальным.

Что такого особенного в новом Vivo Apex 2019? Суть в том, что этот телефон не имеет кнопок, портов или отверстий, кроме одной тонкой щели под дисплеем для микрофона. В нижней части нет порта USB-C или разъема для наушников, нет кнопок по бокам и нет лотка SIM-карты, который выскакивает. По словам людей, которые держали телефон, он похож на большой кусок металлического мыла, хотя на самом деле он сделан полностью из стекла. Телефон звучит довольно интригующе просто потому, что это один из первых новых смартфонов с дизайном без кнопок, без отверстий, как этот - другой пришел из Meizu и был объявлен незадолго до Vivo Apex 2019. Но есть только одна небольшая проблема с этой «захватывающей» новой тенденцией дизайна. Новый дизайн Apex 2019 Vivo не предлагает никаких преимуществ по сравнению с обычным дизайном смартфонов с кнопками и отверстиями. Телефон по-прежнему остается просто концепцией, и Vivo еще не поделился своим рейтингом IP. Так что теперь ясно, что нет никаких преимуществ для нового дизайна Apex 2019. Из-за нового дизайна Vivo этот телефон делает несколько массивных компромиссов, которые на самом деле делают его ужасным смартфоном.

Во-первых, нет селфи камеры. Если есть желание сделать селфи, нужно будет держать телефон наоборот и надеяться, что направляется камера именно на лицо. Во-вторых, зарядка Vivo Apex 2019 будет задачей не из легких. По какой-то неизвестной причине Vivo не встроила поддержку беспроводной зарядки в свой новый телефон. Вместо этого, поскольку на телефоне нет обычного порта USB-C, нужно использовать специальное магнитное зарядное устройство, которое подключается к фирменному порту на задней панели телефона. Есть и другие большие проблемы с дизайном телефона.

Например, даже подключить к компьютеру гаджет не легко, без установки специального программного обеспечения, которое обеспечивает беспроводное подключение USB. «Кроме того, поскольку телефон полностью сделан из стекла, и большая его часть изогнута, получайте удовольствие, доставая свои заначки, чтобы заплатить за ремонт, когда вы его уроните и разобьете», - подчеркивают аналитики. Получается, что «самый захватывающий новый дизайн смартфона» 2019 года, который был раздут на каждом техническом блоге, оказался «пустышкой».