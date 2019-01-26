«Собачья верность»: Почему пса цасаревича Алексея Николаевича оставили жить

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Пёс цесаревича до последнего зализывал раны своему больному хозяину

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года произошла самая страшная трагедия за всю историю России – расстрел царской семьи. Император Николай II, члены его семьи и верные слуги были расстреляны во исполнение постановления исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Жестокая расправа над императором и его семьей произошла в доме Ипатьева в Екатеринбурге. Мало, кто знает, что в ту страшную ночь в полуподвальном помещении рядом с 13 - летним Алексеем Романовым был его верный пёс Джой. Алексей Николаевич единственный сын Николая II. Императрица Александра Федоровна родила 4 девочек, но Николай II понимал, что им нужен наследник престола.

Они долго вымаливали сына. Вскоре их молитвы были услышаны. Александра Федоровна родила мальчика, которого назвали Алексеем. Но уже в двухмесячном возрасте у единственного наследника престола была обнаружена гемофилия. Это наследственное заболевание передалось малышу по материнской линии.

Болезнь постоянно вызывала кровоизлияние в суставах, которое причиняло невыносимую боль. Попавшая в сустав кровь разрушала кости. С каждым годом Алексей медленно, но мучительно превращался в инвалида, его конечности застывали в согнутом положении. Чтобы «отвлечь» сына от болезни Николай II подарил сыну собаку породы спаниель.

Алексей назвал друга Джой. Следует отметить, что верный друг ни на шаг не отходил от своего больного, но стойкого хозяина. Большую часть времени они проводили вместе. Когда из-за своей болезни Алексей был прикован к кровати, Джой всегда находился рядом. В ту злополучную ночь, Джой всё так же был рядом с Алексеем. В отличии от других питомцев царской семьи он не лаял, а поскуливал и продолжал зализывать раны больному цесаревичу. Такая собачья верность удивила беспощадных убийц и они оставили пса в живых. После трагедии Джоя взял к себе охранник Летемин, который из-за этого был опознан и арестован белогвардейцами, которые взяли Екатеринбург спустя неделю после расстрела.

Офицер белой армии, полковник Павел Родзянко, позднее доставил спаниеля в Англию, где передал его королю Георгу, который приходился двоюродным братом Николаю II. Джой, как сообщается, прожил долгую жизнь при королевском дворе, являясь живым напоминанием о судьбе наследника последнего Императора России. После смерти он был похоронен в Виндзорском парке резиденции королевы Великобритании.



