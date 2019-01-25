«Человек с красной кнопкой»: Психическое заболевание Трампа может привести к мировой катастрофе – Стивен Кинг

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Доступ президента США к ядерной кнопке куда ужаснее, нежели любые книги, написанные Кингом, считает лучший современный писатель в жанре ужасов.

В своем Twitter Стивен Кинг написал о том, что социальные сети президента США Дональда Трампа широчайше характеризуют его психическое состояние, а уж оно, по мнению писателя, оставляет желать лучшего и имеет некоторые отклонения.

«Твиты Трампа в первые 100 дней достаточно четко характеризуют его – это почти хрестоматийный пример нарциссического расстройства личности», - написал он.

При этом позже он добавил, что «человек с красной кнопкой», то есть доступом к ядерному оружию, с таким психологическим портретом гораздо хуже, чем самые страшные его книжные ужасы.

Все дело в том, что нарциссическое расстройство личности характеризуется убежденностью в собственной уникальности, нивелированием всех остальных личностей, завышенным мнением о своих талантах достижениях, положении в обществе и так далее. Проблема в том, что такие люди неспособны трезво оценивать действительность и склонны обесценивать практически всё окружающее их на свете, идеализируя при этом то, с чем ассоциируют самих себя.

По всей видимости, Стивен Кинг пытался доказать то, что психическое заболевание Трампа в действительности может привести к мировой катастрофе, так как «нарциссы» следуют только собственному мнению, не считаются с окружающими и не могут проявлять сочувствие, а значит способны реально навредить обществу, тем более находясь на такой высокой должности.

Самое интересное, что анализ писатель произвел именно по социальным сетям Дональда Трампа, где тот зачастую высказывает свои личные мысли, не на камеру. Возможно, Кинг действительно прав и в таком случае дальнейшие шаги президента США могут быть необдуманными, эмоциональными и даже безрассудными. В таком случае, лидер страны способен выставить государство в невыгодном свете на международной арене, как минимум, а, как максимум, привести к ядерной катастрофе.