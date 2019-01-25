«Тотальная слежка и борьба с анонимностью»: К чему приведёт платная регистрация смартфонов в России?

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Сегодня силовики не всегда могут определить, кто конкретно пользуется тем или иным устройством связи, но скоро всё изменится.

В последние годы ключевые гражданские права и свободы в России всё чаще притесняются властями. Чиновники оправдывают это необходимостью обеспечения законности и правопорядка в стране. В частности, большой акцент делается на борьбу с экстремизмом, от которого уже пострадали тысячи россиян. Наиболее красноречиво позицию властей по вопросу притеснения прав и свобод граждан высказал год назад президент России Владимир Путин. Среди прочего глава государства отметил, что анонимность в сети создаёт силовикам «много проблем». «Анонимность интернета, она с одной стороны, вроде как хорошо — демократия, с другой стороны, возникает много проблем — за этими никами неизвестно, кто прячется. Действительно, сейчас же не 37-ой год, что хочешь, то и говори, тем более в интернете», - заявил он. И ведь правда – сказать в интернете, как подчеркнул Путин, можно что угодно, но ведь никто не обещал, что эти высказывания не будут иметь за собой последствий. К настоящему моменту известно, по меньшей мере, несколько случаев, когда правоохранители привлекали к ответственности граждан за вполне, на первый взгляд, безобидные публикации или даже картинки в социальных сетях.

Серьёзный шаг в направлении наступления на гражданские права и свободы россиян был предпринят с принятием, так называемого пакета Яровой. Ряд изменений в законодательство обязали операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов за период, определяемый Правительством Российской Федерации, беспрепятственно передавать силовикам эти данные по мотивированному запросу спецслужб. Учитывая уровень коррупции в стране, не исключено, что эта информация может оказаться в руках злоумышленников. В этой связи не удивительно, что международные правозащитные организации раскритиковали инициативы правительства. К примеру, в Amnesty International в ежегодном докладе констатировали, что российские власти «чрезмерно часто пользовались антиэкстремистским законодательством, тем самым нарушая право на свободу выражения».

Вместе с тем, несмотря на критику экспертов и всеобщее недовольство населения, государство всё больше стремится стать ближе к гражданам, контролировать буквально каждый их шаг. Очередным примером тому послужило предложение сенатора Людмилы Боковой ввести обязательную регистрацию всех мобильных устройств. Соответствующий законопроект член Совфеда пообещала внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Новый нормативный акт обяжет пользователей смартфонов и прочих устройств регистрировать любой гаджет, который имеет международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI). Предлагается ввести новые правила работы с мобильными устройствами уже с 1 февраля 2020 года. За регистрацию нужно будет заплатить пошлину в размере 100 рублей. В случае отказа регистрировать новое устройство оно будет заблокировано. Все данные об IMEI-кодах россиян будут в храниться в подведомственном Россвязи НИИ.

Аргументируя своё предложение, Боковая пояснила, что из-за неучтённого ввоза в Россию гаджетов федеральный бюджет потерял 16,6 миллиарда рублей. Якобы 100-рублёвая пошлина сделает процесс нелегального ввоза мобильных устройств в Россию невыгодным. В то же время сенатор невзначай добавила, что новый закон поможет и ФСБ. «Спецслужбы просто смогут эффективнее пользоваться техническими возможностями, делая один из идентификаторов (IMEI) более достоверным, повышается достоверность всей информации», - заявила она. Вполне вероятно, что это и есть основная причина введения обязательной регистрации, а вовсе не наполнение бюджета новым налогом, хотя, учитывая популярность смартфонов и прочих девайсов, общая сумма поступлений будет не маленькой. Так что же на самом деле затевают власти под ширмой борьбы с теневой торговлей гаджетами, и к чему же приведёт платная регистрация смартфонов в России?

Как известно, анонимно пользоваться мобильной связью стало затруднительно в РФ ещё в 2005 году. Россия стала одной из первых стран, где покупка SIM-карты оператора связи предусматривает регистрацию «по паспорту». Таким образом, используя технические возможности телекоммуникационных компаний, спецслужбы при поддержке органов правосудия получили возможность идентифицировать абонентов сотовых сетей, а позже и пользователей популярных интернет-сервисов, поскольку регистрация в них стала возможна лишь с помощью авторизации номера мобильного.

То есть фактически силовики могли понимать в связке с IMEI, где находится тот или иной человек, ставить на «прослушку» конкретно его номер, а с вступлением в силу «пакета Яровой» и вовсе получить по определённой «симке», зарегистрированной на того или иного гражданина, развёрнутую информацию. В то же время на чёрном рынке активизировалась торговля «серыми» SIM-картами. Купить номер без паспорта сегодня практически не составляет труда. Значит, имея «на руках» такую «симку», гражданин может оставаться вне поля зрения спецслужб до тех пор, пока номер не обратит на себя внимания силовиков. Но даже при таком сценарии идентифицировать абонента будет не так просто. Другое дело, если речь идёт о повсеместной обязательной регистрации IMEI.

Имея базу данных с идентификаторами мобильных устройств, привязанных к конкретным людям, для властей становится возможной тотальная слежка за гражданами. Теперь установить место нахождения того или иного пользователя в разы проще, а скрыться от силовиков за серыми SIM-картами становится просто невозможным. Фактически власти предлагают россиянам добровольно носить с собой персональное устройство слежения с прямым доступом к нему спецслужб. Отсюда вытекает и более жестокая борьба с анонимностью, которая, как заявлял Путин, создаёт так много проблем правоохранителям. Теперь, выискивая «экстремистов» и просто неугодных властям граждан в сети, правоохранители уже будут «видеть» конкретных пользователей через их мобильные устройства.

К примеру, оставить «преступный» комментарий анонимно в сети через планшет без SIM-карты с какой-нибудь общественной сети Wi-Fi в кафе или метро уже будет невозможно, поскольку у оператора всё равно останутся данные о привязанном к паспорту устройстве. Таким же образом следователи смогут идентифицировать всех участников любого несанкционированного митинга, взяв у оператора данные об IMEI устройствах, работающих в период акции в том или ином месте. Современные технологии позволяют установить точность локализации девайса по уникальному идентификатору до метра, а потому погрешность будет минимальной. Учитывая, что сегодня практически всё молодое поколение, которое составляет протестных масс, пользуется смартфонами, то избежать наказания за подобного рода деяния оппозиционерам либо просто несогласным с властью людям будет всё труднее.