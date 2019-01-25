«Собственная бригада Ксении Бородиной »: Телеведущая оказалась «блатным» московским авторитетом

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О «страшной зависти» Ксюши в сторону Ольги Бузовой ходят легенды. Говорят, Бородина настолько сильно ненавидит преуспевающих девушек, что даже создала собственный клуб мстящих женщин. Девушки собираются, выпивают и «наводят порчу» на тех, кто успешнее. Случай смешной, но ситуация страшная.

Как бы странно это не звучало, но Ксению Бородину многие считают женщиной с «тяжёлой рукой» и плохой энергетикой. Якобы, телеведущая настолько злая барышня, что может не только послать на три буквы, но и заставить «бояться Бога». Комментаторы отшучиваются - «клуб не для слабонервных». Всё началось с того, что в интернете появилась информация, о «собственной бригаде Ксении Бородиной». Ксюша собрала вокруг себя всех, кто «не станет ей перечить» и «слушаться будет», типа Натальи Варвиной и Ольги Орловой.

Раньше «блатным» авторитетом Ксения была у Алёны Водонаевой и Кати Жужы. Но, первая такая же «себя любимая» не стала Бородуле угождать и покинула бригаду, а что до Кати Жужи, та нашла себе мужа «поуспешнее», чем у Ксюши. Бородина с этим не смирилась и послала Катюху. Кстати говоря, наверняка именно из-за такой позиции телеведущей «доминируй и унижай» она и не дружит с Бузовой, руководствуясь такими принципами «зачем дружить, когда можно ненавидеть».

Похожие ситуации происходят не только среди девушек шоу-бизнеса, но и среди обычных представительниц женского пола. Одна красивее другой — зависть, у второй муж богаче — зависть и всё в таком духе, вот оттуда ноги и растут. Да тут даже и удивляться не стоит, всё было понятно, когда Ксения в эфире проекта Дом-2 молодую и красивую девушку назвала, мягко сказать — легкодоступной.

Многие тогда подумали, что Бородину «попрут» за такое с шоу, однако «попёрли» ту самую девушку, которая Ксюше не угодила. ТНТ позволил закрепить за Ксенией «блатной» московский авторитет, которого все бояться, особенно, если судить по тому, что люди не нравящиеся телеведущей «остаются на улице». Пользователи соцсетей надеются, что это лишь очередная «фейковская утка».