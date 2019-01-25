«Как там у венесуэльцев?»: Медведев мог показать пример Навальному, что оппозиционерам пути в политику нет

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Хайп Навального понятен для политологов, но реального влияния на ситуацию он не может иметь ни в России, ни в Венесуэле, что видимо и мог продемонстрировать твитами председатель правительства Российской Федерации.

Председатель Правительства Дмитрий Медведев не только наблюдает за развитием ситуации в Венесуэле, но и вводит в курс своей позиции россиян, используя аккаунты в соцсети. Пока многие обсуждают рост цены на нефть и скачки на рынке нефтепродуктов, нашлись и те, кому очень интересным показалось инвестирование РФ в страну, соседку США. Политические мотивы РФ обсуждались в нескольких контекстах. Первым из них были бредовые идеи о строительстве новой базы для военных в Венесуэле, но это откровенно кажется не только выдумкой, но и страшным сном теоретиков идеи о «руке Кремля» и «Путине, жаждущем новых территорий и войны».

Пока подогревают интерес к «17 млрд для Венесуэлы», во всяком случае так говорит Навальный, власть РФ указывает на особенности сложившейся ситуации не с позиции оправдаться перед оппозицией и ФБК, а показать, как закон нарушается. Возможно Навальный откровенно хайпится на ситуации по вопросу Венесуэлы и таким способом хочет добраться до власти и получить такую желанную должность. Алексей может метить на место именно Дмитрия Медведева, поскольку власть у Путина даже «смелый» Навальный не рискнет отнять или поделить. Вот именно Медведев и попал в фокус разоблачения и разборок. Дело в том, что официально комментировать ситуация никто не спешит, кроме, например, Дмитрия Пескова, которому стоит подчеркивать позицию власти. Именно Песков указал на факт нарушения основ и принципов международного права, а эту ситуацию может использовать США и Трамп в частности для «темной» игры с Путиным, которого явно многие в мире опасаются.

Ситуация в Венесуэле все больше напоминает старт Третьей мировой войны, но политологи пока боятся так утверждать. Главный мессендж последних дней: «Как там у венесуэльцев» и хештег #Венесуэла это именно то, по чем много новостей по сути и масса фейка. Несомненно не стоит воспринимать эту страну как метод и способ развязки войны с США, но и думать, что ситуация в этом регионе останется незамеченной для мирового права тоже видимо не нужно. Таким образом, получается, что в соцсети Twitter Дмитрий Медведев мог показать пример Навальному, что оппозиционерам пути в политику нет, к тому же ситуация такова не только в России, но и в выше упомянутой Венесуэле. По версии Медведева ситуация вообще не имеет основ права и выходит за рамки понимания.

«Как американский народ воспринял бы новость о том, что в результате бюджетного кризиса (шатдауна) новым президентом объявил себя, например, спикер Палаты представителей США? Но когда речь идет о других – подобное в порядке вещей #Венесуэла», - сообщил в Twitter Медведев.

Судя по таким высказываниям политика легко понять, что Навальному, видимо, стоит отказаться от грез о власти. Хайп Навального понятен для политологов, но реального влияния на ситуацию он не может иметь ни в России, ни в Венесуэле. Таким образом, может быть сколько бы Навальный не пытался «вывести на чистую воду» власть РФ ему не стоит рассчитывать на реальную должность и пост в правительстве.