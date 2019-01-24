Время колдунов и духов: Гадания в Татьянин день могут изменить судьбу

Сегодня, 21:01

Правда откроется смелым, а страх может убить. В этот день любой человек может стать обладателем знаний доступных только потусторонним силам.

25 января один из самых любимых праздников россиян. Татьянин день или День студента празднуют все, но главное этот день может стать судьбоносным для тех, кто не побоится заглянуть в будущее и попросить совета или помощи у потусторонних сил. Это время народных гуляний, колдунов и духов, которые приходят к отважным девушкам, чтобы сообщить о скором замужестве, статусе жениха и будущем достатке, говорят специалисты магических дел. Но надо помнить, что гадания в Татьянин день могут круто изменить судьбу.

Узнать самое волнительное можно множеством способов и многие из них довольно просты и не требует специальных навыков или приспособлений. Но есть одна опасность. Заигрывая с неизвестным нужно быть очень осторожным, потому что страх или глупость могут прогневать духов и тогда жди беды.

Одним из самых популярных всегда было гадание на кольце, чтобы узнать, когда девушка выйдет замуж. Нужно взять свое кольцо и, встав у стены напротив двери, катнуть его по комнате. Если кольцо покатится прямо к двери – девушка выйдет замуж в этом году, причем чем ближе к двери кольцо остановится, тем скорее, а если перевернется или не прокатится половины пути, то время еще не пришло.

Еще одно популярное гадание может открыть будущую судьбу. Нужны семь стаканов. Их следует наполнить молоком, чаем, кофе, водой, квасом, соком и солью. Какой стакан девушка выберет с закрытыми глазами, такая судьба ее ждет. Вода символизирует много суеты без толку, молоко – красоту и здоровье всем членам семьи, чай обещает сказочные богатства, кофе может означать замужество с иностранцем, сок – творческое вдохновение и успех, квас – неудачную семейную жизнь с пьющим мужчиной, а соль – бедность.

Стоит отметить, что есть то, что в Татьянин день категорически запрещалось на Руси. Нельзя ссориться ни дома, ни на улице, нужно быть приветливым, миролюбивым и по возможности делать добрые дела – заняться благотворительностью или просто помочь кому-то. О порядке в доме следует позаботиться заранее. Быть в неприбранной комнате в Татьянин день к большим неприятностям, а вот вопросы образования лучше оставить на потом.

Приметы на Татьянин день также многое могли сказать о том, что ждет в этом году. Если пойдет снег – то лето будет дождливым, а если Солнце с утра – к раннему прилету птиц. Мороз и ясная погода обещали обильный урожай, а пурга и метель наоборот.

А еще на Татьянин день нужно печь пироги. Если пирог будет холмиком, то в семье все будет очень хорошо, если верх гладкий, то все пойдет по накатанной, а если потрескается, то стоит приготовиться к испытаниям, зато, если пригорит – все испытания закончатся скоро и благополучно.

Главное в этот день веселиться и удача обязательно придет.